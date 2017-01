Niedereschach Zwei Frauen bewegen einiges

In vielen Bereichen bringen sie sich ein, bei fast allen Veranstaltungen im Ort sind sie dabei. Seit vielen Jahren pflegen sie das Blumenbeet vor dem Haus der Vereine. In früheren Jahren war es Irmgard Kratt, die bei Sterbefällen im Ort die Glocke im Haus der Vereine zum Läuten brachte und dadurch die Bewohner auf den jeweiligen Sterbefall hinwies. Heute erfolgt das Einschalten der Glocken vom Friedhof aus per Funk.

Auf eines sind die beiden Frauen ganz besonders stolz: Auf ihre nach wie vor aktive Mitgliedschaft bei den Gymnastikfrauen in Schabenhausen. Seit der Gründung der Gymnastikgruppe vor 40 Jahren sind Irmgard Kratt und Rosa Maß aktiv mit dabei und neben der Gründerin der Gymnastikgruppe, Ortrud Steffen, die einzigen noch aktiven Gründungsmitglieder.