Niedereschach-Fischbach (alb). Am kommenden Donnerstag, 9. November, um 17 Uhr findet der St. Martinsumzug des Gemeindekindergartens Villa Kunterbunt statt. Alle Interessierten sind eingeladen. Treffpunkt ist um 17 Uhr der Parkplatz vor dem Kindergarten in der Fischbacher Ortsmitte. Dort wird gemeinsam ein Laternenlied gesungen. Danach startet der Umzug. Musikalisch begleitet bewegt sich der Zug dann zum Sportplatz. Dort spielen die "Schmetterlinge" und die "Großen Raupen" die Geschichte von St. Martin vor. Anschließend bewirtet der Elternbeirat, wobei je eine Tasse für sich und jedes Kind mitgebracht werden sollte. Die Aufsichtspflicht obliegt an diesem Abend den Eltern. Am Sportplatz wird die Umzugsteilnehmer ein Pferd mit St. Martin erwarten. Da Pferde schreckhaft sind, sollte deshalb ganz besonders auf die Kinder geachtet werden.