Niedereschach Zum Käsefest fliegen Niedereschacher nach Arzúa

Und so ließen die Senioren bei Kaffee und Kuchen die vier wunderschönen Tage im fernen Arzúa nochmals Revue passieren mit Besuchen der Kathedrale in Santiago de Compostela, eines Wasserkraftwerks, eines Bienen- und Honigmuseums, einer Käsefabrik, einer Bootsfahrt zu den Muschelbänken in der Bucht von Pontevedra am Atlantik, der Einweihung der nach Niedereschach benannten Straße, der "Rúa Niedereschach", und natürlich die Unterzeichnung der Patenschaft durch die beiden damaligen Bürgermeister Xaquin Garcia-Couso und Otto Sieber.

Unvergessen, und von Klaus Seitz immer wieder herausgestellt, bleibt die täglich erlebte Gastfreundschaft der spanischen Familien und die herzliche Aufnahme. Dies ist mit ein wesentlicher Grund, warum diese Patenschaft trotz der großen Entfernung nach Galicien bis heute gehalten hat.

So konnte Klaus Seitz darauf verweisen, dass nach einem Antrittsbesuch von Bürgermeister Martin Ragg bei seinem ebenfalls neu gewählten Amtskollegen in Arzúa, José Luis Garcia, auch er begeistert von der erlebten Gastfreundschaft zurückkehrte. In der Folge ist dann der Freundeskreis Arzúa im Frühjahr 2013 neu belebt worden. Auch in Arzúa habe sich daraufhin, auf Initiative von Felipe Fernández zurückzuführen, ein höchst professionell arbeitender Freundeskreis "Associacion Amigos der Niedereschach" gegründet. Die beiden Freundeskreise, so betonte Seitz, arbeiten eng zusammen und halten gemeinsam die Kontakte zwischen den beiden Patengemeinden aufrecht.