Niedereschach Zum Jubiläum gibt’s Konzert

Unter anderem spielt die Kapelle das Stück "Children of Sanchez" von dem amerikanischen Jazz-Flügelhornist und Komponist Chuck Mangione. Mangiones gleichnamiger Soundtrack wurde 1978 mit einem Grammy in der Sparte "Beste Instrumentaldarbietung – Pop" ausgezeichnet und 1979 für den Golden Globe Award nominiert.

In "Defying Gravity" (Der Schwerkraft trotzen) beschreibt Reineke einen Flug im Düsenjet: kraftvoller Start, erhabener Flug über den Wolken, Turbulenzen im Sturm und sichere Rückkehr zum Boden. Man findet in diesem Stück alles, was Reinekes Kompositionen auszeichnen.

Passend zum Jubiläum hat Thomas Solt ein ganz besonderes Stück für den Musikverein gefunden. "Legends of Gold in Green" ist eine Auftragskomposition anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Trachtenmusikkapelle Neukirchen in Oberösterreich. Es wird natürlich viele weitere musikalische Höhepunkte an diesem Abend geben.