Niedereschach Zum Abschied gibt’s ein Ständchen

Niedereschach-Fischbach. I m Reigen der in der Gemeinde seitdem neu gegründeten Seniorengruppen waren die Fischbacher damals so etwas wie "Pioniere, als sie die Arbeit in die eigenen Hände nahmen und organisierten. Darauf wies Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser hin, der zusammen mit seiner Frau Margrit den ganzen Tag über mit dabei war und sich – seinen 70. Geburtstag vor Augen – zur Freude der Seniorengruppe im Verlauf der Jubiläumsfahrt als künftiges Mitglied anmeldete.

Schon am frühen Morgen bei der Abfahrt gab es die erste große Überraschung für die Senioren, als Bürgermeister Martin Ragg sie erwartete und trompetend verabschiedete. In gekonnter Manier intonierte er bekannte Melodien, wie "Nimm mich mit Kapitän auf die Reise" oder "Heute geht’s an Bord", bei denen die Senioren sofort mitsangen.

Nach dem "Abschiedsständchen" ging die Fahrt nach Ödenwaldstetten zum Modehaus Betz, wo sich die Teilnehmer nach einem Sektfrühstück, bei einer Modenschau die neuesten Bekleidungstrends zu Gemüte führen und auch kräftig einkaufen konnten.