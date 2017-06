: Anlässlich des 100-jährigen Bestehens feiert der Diözesanverband Freiburg im Europapark Rust und lädt alle Frauen der katholischen Frauengemeinschaften (kfd) ein. Da auch die kfd Niedereschach sein 100-jähriges Bestehen feiert, hat sich das Vorstandsteam entschlossen, den Ausflug zum Diözesanjubiläum nach Rust in den Europapark zu unternehmen. Das Festprogramm am 7. Oktober lässt dabei kaum einen Wunsch offen. Um 10 Uhr folgt der Festakt, bei dem unter anderem bei einem Podiumsgespräch Frauen aus Politik, Kirche, Wirtschaft, Kultur und Sport miteinander diskutieren. Um 12.30 Uhr feiert Erzbischof Stephan einen Gottesdienst. Ab 14.30 Uhr können die Teilnehmerinnen den Park mit seinen Attraktionen erleben und um 17.30 Uhr ist Abschluss. Wer am Ausflug teilnehmen möchte, sollte sich bis spätestens Samstag, 24. Juni, verbindlich anmelden unter frauengemeinschaft-ne@kath-andereschach.de oder Telefon 07728/64 41 03 bei Nicole Heinzelmann. Der Eintritt kostet zehn Euro für Mitglieder beim kfd-Bundesverband und 18 Euro für Mitglieder der kfd-Ortsgruppe. Hinzu kommen zwölf bis 15 Euro für die Busfahrt, je nach Anzahl der angemeldeten Personen. Die Abfahrt in Niedereschach ist geplant um 7 Uhr bei Heim Busreisen in der Dauchinger Straße 8 und um 7.10 Uhr an der Kirche in Kappel. Die Rückfahrt ist gegen 18.30 Uhr. Archivfoto: Bantle