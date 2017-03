Niedereschach Zuerst Konzept, dann Friedwald

Niedereschach (alb). Eine für viele Menschen der Gemeinde interessante Frage richtete Gemeinderat Thilo Briechle in der zurückliegenden Sitzung an Bürgermeister Martin Ragg und Ortsbaumeister Leopold Jerger. „"Inwieweit ist das in Auftrag gegebene neue Friedhofskonzept für den Niedereschacher Friedhof gediehen? Wäre es möglich, in dieses Konzept gleich mit aufzunehmen, das Gelände rund um die Bruder Konrad Kapelle als Friedwald auszuweisen?"