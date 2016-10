Das Jubiläumsjahr zur Reformation wird schon in diesem Jahr eröffnet. In Niedereschach findet daher am Freitag, 11. November, ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche unter dem Motto "Zu Tisch bei Luther" ein kulinarisch-musikalischer Abend mit Tischreden von Luther statt. Es wird ein fünfgängiges Menü mit Musik aus dem Mittelalter und der Renaissance, vom Flötenensemble "Da capo al fine" dargeboten sowie Tischreden und Dialoge zwischen einem Erzähler (Pfarrer Peter Krech) und Martin Luther (Fritz Staiger) geben. Karten sind ab sofort und nur im Vorverkauf erhältlich. Eine Karte kostet 19 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Bäckerei Bantle in Niedereschach, die Bäckerei Fleig in Dauchingen und das Schuhhaus Groma in Weilersbach. Foto: Bantle