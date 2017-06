Niedereschach Wunsch nach neuem Belag

Regelmäßig lud Volz damals zum Boule-Treff ein und jedes Mal musste er zu Beginn die Regeln und mögliche Taktiken erklären. Schnell merkten alle Interessierten, dass das Boule-Spiel sehr einfach ist und von jedem gespielt werden kann. Und so erfüllte sich der Wunsch von Volz und der Gemeinde, das Boule-Spiel in Niedereschach populär zu machen.

Zwischenzeitlich gibt es auch in den Ortsteilen Schabenhausen vor der Schlierbachhalle und Fischbach im Park in der Ortsmitte jeweils eine Boulebahn und immer wieder sieht man dort Menschen, die gemütlich Boule spielen, Freude an dem Spiel haben und die Gemeinschaft genießen.

Und auch Bodo Volz ist noch immer aktiv. Jeden Freitagnachmittag sieht man ihn zusammen mit Freunden aus Niedereschach und den Bewohnern des Betreuten Wohnens beim Boule-Spiel.