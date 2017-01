Niedereschach Wort Gottes intensiv vermittelt

Das Schöne dabei: Die Sänger verstanden es hervorragend, choreografisch das wiederzugeben, was sie mit ihrer Musik vermitteln wollen. In diesem Sinne also wahrlich ein Schmaus fürs Ohr und genauso für das Auge. Stets schlugen ihre Erzählungen den Bogen zu den anschließend gesungenen Stücken.

"Sing of Joy", "Jesus is the Answer", "Josuah fit the battle", "He’s got the whole world in his hand" und "Oh happy day" waren dabei die bekanntesten aus ihrer Liste von insgesamt 20 Gospels – Die lautstark geforderten Zugaben zum Ende des Konzerts nicht eingerechnet.

Die beachtliche Bandbreite an Ausdrucksstärke des Chores und die vielen Soloparts, mit "Emma" war sogar eine Bauchrednerpuppe auf der Bühne, machten den Abend unvergesslich. Eine besonders schöne Geste der Chormitglieder: Bei der abschließend gesungenen Fürbitte "Der Herr ist mit uns" verteilten sich die Chormitglieder im Publikum, und alle gaben sich die Hände.