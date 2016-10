Niedereschach Wochenende mit vielen Festlichkeiten

Die offizielle Feier fand seinerzeit im Feuerwehrgebäude in Niedereschach statt. Seither habe die Bundeswehr dramatische Veränderungen erfahren. Dennoch blieb diese bemerkenswerte Verbindung von Soldaten und Bevölkerung ein stabiler Pfeiler der Gemeindepolitik Niedereschachs. Trotz der laufbahnbedingten, häufigen Wechsel an der Spitze der Kompanie habe sich erstaunlicherweise die Kontinuität und Lebendigkeit bewahrt. "Wir sind froh über den engen Kontakt zu unseren Soldatinnen und Soldaten; wir lauschen gespannt, wenn sie über ihre Auslandseinsätze, zum Beispiel in Afghanistan oder Mali, aber auch über ihre alltäglichen Sorgen, etwa infolge von Bundeswehrreformen, berichten", so der Bürgermeister.

Es verwundere nicht, dass in dieser langen Zeit auch persönliche Freundschaften entstanden seien und gepflegt werden. Dankbar sei die Gemeinde für die zahlreichen Arbeitseinsätze der Patenkompanie in der Gesamtgemeinde, welche stets sehr professionell und zuverlässig ausgeführt würden. So zum Beispiel die Erneuerung der Fußwegbrücke über den Teufenbach, das Streichen der Bruder-Konrad-Kapelle oder die Hilfe bei Dorffesten.

Auch die Bürger standen bereit, als die Soldaten um Sachspenden für afghanische Kinder baten, welche sie sodann vor Ort verteilten. Die Gemeinde wiederum ermöglichte Biwaks, eine Truppenübung im Grabenwald oder zeige regelmäßig bei Veranstaltungen, etwa beim Tag der offenen Tür, in der Donaueschinger Fürstenberg Kaserne, Präsenz.

Zudem unterstreiche die jährliche Ehrenwache im Rahmen der Veranstaltungen zum Volkstrauertag oder auch das Antreten zu Kommandoübergaben in Niedereschach, die enge Bindung von Patenkompanie und der Gemeinde Niedereschach. Gemeinsam mit Oberleutnant Florian Axt sowie den Soldaten der Patenkompanie, will man bei der Feier auf die Zukunft dieser erfolgreichen Verbindung anstoßen.

Bei der Herbsthauptprobe der Feuerwehr können sich alle ein Bild von der Leistungsfähigkeit der ehrenamtlich tätigen Mitglieder sowie der Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes machen, die mit viel Einsatz an Zeit und Engagement die Sicherheit der Menschen, auf hohem Niveau, gewährleisten.

Samstag, 8. Oktober: 16:15 Uhr, Herbsthauptprobe der Freiwilligen Feuerwehr Niedereschach, gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Niedereschach, an der katholischen Kirche (Friedhofstraße). 17.30 Uhr, 40 Jahre Patenschaft mit der vierten Kompanie des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen sowie Eröffnung des Schlachtfestes der Freiwilligen Feuerwehr, im Feuerwehrhaus Niedereschach.

Sonntag, 9. Oktober:

11 Uhr, Indienst-Stellung mit Fahrzeugweihe der neuen Feuerwehrfahrzeuge: Einsatzleitwagen (ELW), Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) sowie Gerätewagen Transport (GW-T), am Feuerwehrhaus Niedereschach. Fortsetzung des Schlachtfestes der Freiwilligen Feuerwehr Niedereschach mit Schauübungen der Jugendfeuerwehr am Nachmittag.