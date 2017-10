Niedereschach Wer möchte Ehrenamt übernehmen?

Viele Jahre lang hat sie den Blumenschmuck am Brückengeländer an der Brücke über die Eschach in der Steigstraße liebevoll gehegt, gepflegt, gegossen und damit den Bauhof der Gemeinde von dieser Aufgabe befreit.

Aus beruflichen Gründen hat sie nun jedoch weniger Zeit, um sich um diese Aufgabe zu kümmern. Hug hat sich deshalb von dieser freiwilligen Tätigkeit verabschiedet. Bürgermeister Martin Ragg ließ es sich nicht nehmen, der engagierten Frau hierfür zu danken.

Neben und lobenden Worten gab es für Hug aus den Händen des Schultes zudem einen Blumenstrauß und einen kleinen Gutschein als Zeichen der Wertschätzung für die geleistete Arbeit.