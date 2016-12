Niedereschach Weihnachtsstadl: Premiere kommt bestens an

Wie die des Jungmusikers Philipp Grießhaber, der sich als echtes Erzähler-Nachwuchstalent entpuppte mit seiner herzerfrischenden Geschichte, in der er in einer chronologischen Abfolge die Entwicklung in einer Wohnsiedlung erzählte. Wenn dort eine Elektrokerze auf der Fensterbank nicht ausreicht, sondern es immer mehr sein müssen. In der Folge, dass jeder den anderen übertrumpfen möchte, bis die gesamte Siedlung mit 134 Fensterdekorationen und weiteren Halogenstrahlern, Laserensembles und Flakscheinwerfern erstrahlt und letztendlich das Kohlekraftwerk in die Luft fliegt.

Eine weitere Premiere war an diesem besinnlichen Adventabend angesagt: der musikalische Einstand des neuen Dirigenten Andreas Hirt mit dem Hauptorchester. Er dirigiert seit September die Trachtenkapelle und präsentierte diese mit seinem ersten Auftritt glänzend – ob mit dem deutschen Weihnachtslied "Still, still, still" von James Crunow oder das mit viel Schwung und Schmiss vorgetragene "Winterwonderland", die angesagte Weihnachtsmusik aus verschiedene Ländern überzeugte restlos.

Besonders schön empfanden es die Zuhörer im Saal, wie in die musikalische Weltreise auch die Patenschaft Niedereschachs zur spanischen Patengemeinde Arzúa einbezogen wurde. Andreas Hirt widmete dieser Partnerschaft eine spanischen Komposition. Aber wer konnte etwas mit dem Titel "Fum fum fum" anfangen? Andreas Hirt gab die notwendigen Erläuterungen, dass es sich dabei um ein traditionelles Weihnachtslied katalanischen Ursprungs handle, das musikalisch miterleben ließ, wie Hirten die Weihnachtszeit erleben. Mit Schwerpunkt auf den Flöten- und Klarinettenregistern sah man sich dabei regelrecht auf den Ramblas in Barcelonas im großen Reigen den berühmte Sardana tanzen.

Flötenkinder präsentieren sich als Gesangsensemble

Zum großen Weihnachtsfinale präsentierten sich die die Flötenkinder der aktiven Musiker als Gesangsensemble. Unterstützt vom Chor der Erwachsenen und dem ganzen Orchester präsentierten sie "Gloria in excelsis Deo" in einer das Gemüt bewegenden Darbietung, die mit tosendem Applaus honoriert wurde und den Musikern und Sängern eine gerne gewährte Zugabe abverlangte.

Fazit des Abends, das sicherlich von allen im Saal getragen wurde: "Eine glanzvolle Premiere des ersten Weihnachtsstadls der Trachtenkapelle und ein genauso mitreißender Einstand des neuen Dirigenten Andreas Hirt."