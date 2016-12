Niedereschach "Weihnachtsstadl" präsentiert Dirigenten

Niedereschach-Kappel. Das Jubiläumsjahr der Trachtenkapelle Kappel (TKK) neigt sich dem Ende zu. Mit einem "Weihnachtsstadl" beschließt der Verein am 17. Dezember die Veranstaltungsreihe. Begonnen hat das Jubeljahr mit einem Konzert am 23. April. Es folgte das Jubiläums-Vatertagsfest am 5. Mai, der Festgottesdienst mit Festbankett am 25. Juni, das Konzert mit dem "SeppDeppSeptett" am 18. September und schließlich das Theater mit Schlachtfest vom 14. bis 16. Oktober. Zum Abschluss steigt nun der Weihnachtsstadl. Die Trachtenkapelle lädt die Bürger ein.