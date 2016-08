Niedereschach Vorträge bereichern kulturelles Leben

Und dabei sind es im Forum gerade mal sieben ehrenamtlich tätige Akteure, die über die vergangenen Wochen und Monate wieder neue Ideen gesammelt, Kontakte aufgenommen und ein attraktives Jahresprogramm für Jung und Alt auf die Beine gestellt haben. "Unser Motto lautet ›Klein, aber fein, und auf hohem Niveau", betont die Forums-Vorsitzende Annette Rienhöfer-Schweer. Ihr Rezept dazu: "Über alle Konfessionen hinweg und unabhängig ergänzend zu den kulturellen und bildenden Angeboten der Vereine, das kulturelle Angebot Niedereschachs bereichern und erweitern." Und so sind es neben Altbewährtem wie den Sprach- und PC-Kursen in den Rubriken Reisen, Gesundheit, Kreativität sowie Kochen und Genießen in diesem Jahr auch wieder neue und interessante Themen, die aufgenommen wurden, erklärte Annette Rienhöfer-Schweer bei der Vorstellung des neuen Programm-Flyers.

Da in den vergangenen Jahren nahezu sämtliche Anmeldungen zu den Kursen und Veranstaltungen übers Internet oder telefonisch getätigt wurden, hat das Forum erstmals auf den persönlichen Anmeldetermin im Rathauses Niedereschach verzichtet. Nach Verteilung des Programm-Flyers am Donnerstag, 8. September, sind Anmeldungen und Informationen zu den Kursen über Renate Hauser, Telefon 07728/79 59, und Annette Rienhöfer-Schweer, Telefon 07728/14 67, möglich und natürlich über die neu konzipierte Internetpräsenz unter www.forum-niedereschach.de.

Das Forum Niedereschach ist seit 1995 in der Nachfolge des Katholischen Bildungswerks aktiv und hat es sich zur Aufgabe gemacht, unabhängig und über alle Konfessionsgrenzen hinweg ein breit gefächertes Bildungsangebot in der Gesamtgemeinde zu ermöglichen. Zusätzlich zum Bildungsangebot organisiert das Forum jedes Frühjahr den über seine Grenzen hinweg bekannten "Niedereschacher Frühling" mit kulturellen Veranstaltungen wie Kabarett- und Theateraufführungen, Konzert- und Musikarrangements von "Rock bis Barock".