Niedereschach Niedereschacher Sternsinger ziehen von Haus zu Haus für die Kinderhilfe in Kenia

Unter dem diesjährige Motto "Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit" sammelten die Kinder und Jugendlichen für Hilfsprojekte in der ganzen Welt. Vor allem sollen dieses Jahr aber die Kinder in Kenia unterstützt werden.

Die Sternsinger aus Niedereschach waren bis spät in die Abendstunden bei eisigen Temperaturen unterwegs.

Zusammen sammelten sie 5620 Euro für die Hilfsprojekte.