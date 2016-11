Niedereschach Volleyball bringt sie alle zusammen

Sie haben den großen Wunsch, sich hier schnellstmöglich zu integrieren, was ihnen in der Volleyballgruppe bestens gelungen ist. Denn eines der größten Probleme für Asylbewerber wie sie sei, dass sie ohne Kontakte zur heimischen Bevölkerung unter sich bleiben, zusammensitzen und sich in ihrer Muttersprache unterhalten, sagt Zemichael im Gespräch mit unserer Zeitung. Wichtig sei jedoch, in einer Gruppe mit Deutschen sprechen zu müssen. "Wie kann ich Deutsch lernen, wenn wir uns untereinander in unserer Heimatsprache unterhalten müssen?", so Zemichael. "Erst dann wächst man in die deutsche Sprache hinein."

Obwohl es ihnen in den von der Gemeinde angemieteten Wohnungen sehr gut gefällt, haben sie in Niedereschach ein Problem, berichtet er: Ob zum Integrationskurs nach Villingen oder am Wochenende mal in die Stadt gehen, um die kulturelle Vielfalt zu erleben, sich mit anderen zu treffen, das sei in Niedereschach kaum möglich. Also bleibe ihnen als Verbindung nach Villingen oder Schwenningen nur der Bus und das sei problematisch.

Er selbst habe vor seinem Umzug nach Niedereschach mit Mehari in Schwenningen bereits acht Monate lang in einer Volleyballgruppe gespielt, sie mussten dies jedoch aufgeben, weil sie mit dem Bus abends nicht hin- und auch nicht zurückkommen. Auch wenn sie am Wochenende in die Stadt wollen, hätten sie schon drei bis vier Stunden gewartet, bis der Rufbus gekommen sei.

Nach seinem Integrationskurs wolle er den Hauptschulabschluss machen und hat auch schon ein Praktikum als Autolackierer in einer Firma auf Herdenen gemacht, denn er wolle den Beruf des Automechanikers erlernen. Aber das alles sei in Villingen und er sei deshalb stets auf den Bus angewiesen. Und so hätten sie eben auch hier in Niedereschach genau diese Problematik, in der sich viele Asylbewerber befinden, denen eine Wohnung auf dem Land zugewiesen worden sei: "Wir haben eine wirklich schöne Wohnung, viele Menschen aus dem Ort stehen uns zur Seite und helfen uns auch." Und sie bräuchten hier, wie dies in der Unterkunft in Schwenningen bereits der Fall gewesen sei, keine Angst vor Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte zu haben, wie sie dies bereits im Fernsehen schon gesehen hätten. "Auf der anderen Seite sind es eben die Entfernungen und unzureichende Busverbindungen in die Städte, die uns das Leben auf dem Land erschweren", sagt er.

In Niedereschach sind zur Zeit 31 Asylbewerber aus Syrien, Indien, Eritrea und Pakistan in gemeindeeigenen oder von der Gemeinde angemieteten Privatwohnungen untergebracht. Das Interessante dabei: Der Vermieter der Wohnung, in welcher die Eritreer, untergebracht sind, ist im Jahr 1991 selbst als Asylbewerber aus dem Kosovo nach Niedereschach gekommen. Hier hat er sich inzwischen ein Haus gebaut und die Eigentumswohnung gekauft. Momentan werden weitere Asylbewerber in Niedereschach erwartet. Wer Wohnraum für sie, genauso aber auch für deutsche Wohnungssuchende, über die von der Gemeinde eingerichteten Mietwohnungsbörse zur Verfügung stellen möchte, kann sich an die Gemeindeverwaltung Niedereschach an Albert Bantle, Telefon 07728/6 48 32, wenden.