Niedereschach Volles Programm für Sommerferien

Niedereschach. Darauf freuen können sich Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Ab sofort kann das Ferienprogrammheft im Bürgerbüro des Rathauses abgeholt werden oder auf der Homepage unter www.niedereschach.de heruntergeladen werden. Die Programmvielfalt ist wieder sehr groß und so dürfte für jeden etwas dabei sein.

Los geht es am 27. Juli mit einer Olympiade

Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 27. Juli, in Zusammenarbeit mit dem Stromversorger Energiedienst in Form einer Natur-Energie-Olympiade im Rahmen des Eschach-Festivals vor der Eschachhalle statt. Der Radfahrerverein Viktoria bietet wieder eine Fahrradrallye an. Beim DRK Fischbach können die Kinder alles rund um die erste Hilfe erfahren.