Niedereschach (alb). Nach intensiver Vorbereitung mit ihrer Trainerin Daniela Neu reisten Nele Epperlein und Sophia Sauter gemeinsam nach Busto Arsizio in Italien, um dort bei der Europameisterschaft in den Disziplinen Freestyle Junioren und Duo Junioren anzutreten. Sophia Sauter belegte zunächst den 32. Platz und Nele Epperlein Platz 26. Beide Twirlerinnen konnten sich am folgenden Tag mit der Darbietung ihrer Tänze verbessern. Sophia Sauter erreichte in der Disziplin Freestyle Junior somit Platz 28. Nele Epperlein gelang der Sprung ins Halbfinale der besten 20, in welchem sie ihre Leistung nochmals steigern konnte und Platz 18 belegte. Das Duo konnte sich bei der starken internationalen Konkurrenz durchsetzen und qualifizierte sich für das Finale der besten sechs. Auch hier konnten die Mädchen ihre Leistung noch einmal steigern und sich von Platz sechs auf Platz vier verbessern.