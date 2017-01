Niedereschach Viel Abwechslung ist geboten

Niedereschach. Über ihre Arbeit im offenen Jugengtreff Kontakt live in den Räumen des ehemaligen Gaststätte Postkarle in Niedereschach, informierten in der Gemeinderatssitzung am Montagabend der Vorsitzende des Kontakt-Sozialwerks für Prävention und Integration Villingen-Schwenningen, Sergej Sachs, und seine Stellvertreterin Stephanie Gaigl.