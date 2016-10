Niedereschach Verwaltung sucht nach Lösungen

Gerade dieser fehle dort, so Krachenfels, der dafür plädierte, den Fußgängerüberweg von der Metzgerei Hezel auf den Bereich der Bäckerei Bantle und "Nahkauf" zu verlegen. Von Edgar Lamparter wurde bemängelt, dass das Schild für die in diesem Bereich angeordnete 30-Stundenkilometer-Zone erst beim Navy-Pub aufgestellt sei, so dass die meisten Autofahrer deshalb mit zu hoher Geschwindigkeit in den Bereich Villinger Straße einfahren. Weshalb er sich dafür aussprach, den Beginn der 30er-Zone um einige hundert Meter weiter in die Rottweiler Straße zurückzuverlegen.

Bürgermeister Martin Ragg nahm die eingebrachten Vorschläge zur Kenntnis und interpretierte diese so, dass die Verwaltung somit beauftragt werde, nach Lösungsmöglichkeiten für diesen Bereich der Villinger Straße zu suchen und diese in einer der nächsten Sitzungen dem Gremium vorzustellen.

Peter Engesser wies darauf hin, dass die Verlegung des Zebrastreifens schon vor Jahren bereits einmal Thema der Verkehrsschau war und diese damals von den Verkehrsexperten strikt abgelehnt wurde.