Niedereschach Verschiedene Fragen beschäftigen Räte bei Sitzung

Gemeinderat Walter Pankoke kritisierte in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde für ihre tolle Leistung, die sie im Bereich der Gewerbeförderung erbringe, im Grunde genommen durch diese Finanzmechanismen bestraft werde. Hierzu erklärte Bürgermeister Martin Ragg, dass hinter diesen Ausgleichszahlungen der Solidaritätsgedanke stecke. Er vertrat jedoch aus Sicht der Gemeinde die Meinung, dass in diesem Fall dieser Solidaritätsgedanke "überstrapaziert" werde, wenn letztlich bei der Gemeinde nur 20 Prozent verbleiben. Hinzu komme, dass man ständig wegen der hohen Einnahmen bei den Zuschüssen Absagen erhalte. In diesem Zusammenhang erläuterte Haberstroh, dass der Finanzausgleich derzeit in der Politik verhandelt werde. Es bleibe abzuwarten, wie das Ergebnis ausfalle. Ragg wies darauf hin, dass im Bereich der Gewerbeentwicklung jede Gemeinde ihr eigenes "Geschäftsmodell" favorisiere. Letztlich sei das gesamte Finanzausgleichssystem jedoch eine hochpolitische Angelegenheit.