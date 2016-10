Niedereschach Vereine müssen, Schule darf ohne

Ortsvorsteher Peter Engesser wies während der Frageviertelstunde des Gemeinderats darauf hin, dass er über die ganze Sache informiert war. Die Einschulungsfeier sei zu spät bei ihm angemeldet worden, so dass er nicht mehr habe dafür sorgen können, dass der Schutzboden ausgelegt wurde. Dies sei eine einmalige Sache gewesen und kein Dauerzustand. Er nehme dies auf sich.

Jürgen Seemann vertrat die Meinung, dass es auch kurzfristig hätte möglich sein müssen, den Boden auszulegen. Peter Engesser übergab Rektor Peter Singer das Wort. Dieser erklärte, dass das Auslegen des Schutzbodens bislang bei schulischen Veranstaltungen kein Thema war. In Fischbach sei es so, dass, bei einer Einschulung von zwölf Schülern viele Eltern, Verwandte, Bekannte und Freunde dabei seien, so dass schnell 200 Personen in der Halle seien.

Singer könnte sich vorstellen, dass eventuell der Hausmeister der Niedereschacher Schule den Schutzboden auslegt. Bislang sei seitens der Schule nicht bekannt gewesen, dass ein solcher Boden bei Veranstaltungen nötig sei.