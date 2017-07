Niedereschach Verein hofft auf erfolgreichere Saison

Niedereschach- Fischbach. Sportlich lief es in der abgelaufenen Saison bei der zweiten Mannschaft sehr gut. Bei der ersten Mannschaft wurde Selbstkritik geübt. Nach gutem Start in der Kreisliga A, stellte man sich durch eigene Disziplinlosigkeiten und acht daraus resultierende Platzverweise mitunter selbst ein Bein. Hinzu kamen einige langzeitverletzte Leistungsträger, die man nicht adäquat ersetzen konnte. So reichte es am Ende der Runde lediglich zu Platz neun. Das Thema "Disziplin" wurde zwischenzeitlich jedoch besprochen, denn mit den acht Platzverweisen war der FCF in der abgelaufenen Saison in seiner Staffel Rekordhalter. Dass man in der Fair-Play-Tabelle nur den drittletzten Platz belegte, soll sich ebenfalls nicht wiederholen. So zumindest die Hoffnung des bei der Versammlung verhinderten Spielführers, Julian Stern, dessen Bericht vom stellvertretenden Vorsitzenden Adrian Rigoni verlesen wurde. Da in der kommenden Saison die langzeitverletzten Leistungsträger voraussichtlich wieder mit dabei sein können und man sich auf drei Positionen, darunter beim Torhüter, verstärken konnte, hofft man beim FCF mit Blick auf die erste Mannschaft auf eine erfolgreichere Saison.

Dass sich beim FCF Jung und Alt in vielen Bereichen einbringen, freute den Vorsitzenden, Johannes Korte. "Ein Verein funktioniert nur als Gemeinschaft", so Korte bei seinen Ausführungen. Schriftführerin Kim Bajwa rief in ihrem Bericht die vielen Veranstaltungen, wie das Sommerfest und die Theateraufführungen in Erinnerung. Gut gewirtschaftet hat Kassenchef Markus Kammerer, der das ganze Jahr über von seinem Stellvertreter Robert Stern unterstützt wurde. Er konnte trotz vieler Ausgaben ein Plus vermelden.

Einen breiten Raum nahmen die Ehrungen ein, darunter mit Siegfried Müller und Hugo Stern zwei Mitglieder, die dem Verein seit 70 Jahren angehören. Ortsvorsteher Peter Engesser freute sich, dass Trainer Günter Hirsch und dessen Co-Trainer Valentin Klemann die Mannschaft auch in der kommenden Saison trainieren. Zudem hatte Engesser eine weitere gute Nachricht zu verkünden: Auch weiterhin sind seitens der Gemeinde die Zuschüsse an die Vereine gesichert. Die Gemeinde erhöht diese Zuschüsse um 20 Prozent, um so auch ein Zeichen ihrer Wertschätzung für die Vereine zu setzen.