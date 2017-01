Niedereschach VdK hat in diesem Jahr viel vor

Der Vorsitzende Walter Kubas freute sich über die Besucher und ging auch auf die Aktivitäten des Ortsverbandes ein. Bereits am Donnerstag, 2. Februar, um 18 Uhr treffe man sich wieder und zwar in der "Germania" in Dauchingen zur gemütlichen Stammtischrunde. Die Hauptversammlung finde am Samstag, 8. April, ab 15 Uhr im Restaurant Bantle in Niedereschach statt. Auch lud Kubas die Mitglieder und alle Interessierten schon jetzt zu einem großen Informationsabend am Donnerstag, 23. März, ab 19 Uhr in den Otto-Sieber-Saal ein. Dort referiert und informiert Kubas zum Thema "Neues Pflegestärkungsgesetz".

Am Mittwoch, 26. April, bietet der VdK-Ortsverband in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Bürgerverein Dauchingen, im Farrenstall ab 19 Uhr einen Informationsabend mit dem Erbrechtsexperten Alexander Wirich an. Im Mittelpunkt des Abends stehen dabei Informationen rund um die "Patientenverfügung" und die "Vorsorgevollmacht". Bereichert wurde der "Jahresabschluss" mit humoristischen Beiträgen von Walter Kubas und Martin Leiprecht.