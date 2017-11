Niedereschach Unverblümt ehrlich

Nicht zum ersten Mal weilen die beiden Kabarettisten auf Einladung des Trachtenvereins in Niedereschach. Unverblümt und ehrlich präsentierten die "Bure zum Alange" ihre Lebensgeschichten und Einstellungen zu aktuellen Themen – und zu den heutigen Problemen in der Landwirtschaft. Damit ein Schwarzwälder über sich selber lacht, dafür braucht es schon einiges. Doch beim Kabarett "Bure zum Alange" wird sich kein noch so hart gesottener Schwarzwälder das Lachen verkneifen können.

Einlass ist ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in der Bäckerei Bantle und bei Blumen Rist in Niedereschach.