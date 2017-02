Niedereschach Unkenrufen zum Trotz: ein Plus

Kassierer Norbert Stange hatte angesichts des "Mammut-Jubiläums-Programmes" dieses Mal besonders viel zu tun: "Ihn als Kassierer hat es hart getroffen, bei ihm kam am meisten zusammen", lobte Vosseler den Kassenchef.

Was für ein enorm großes Pensum und wie viele großartige Veranstaltungen und Höhepunkte im Jubiläumsjahr organisiert und durchgeführt wurden, rief Schriftführerin Mechthild Müller noch einmal in Erinnerung.

Bei den von Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Fauler geleiteten Neuwahlen, gab es einige Veränderungen, die auch darauf abzielen, dass im kommenden Jahr 2018, wenn Markus Vosseler wie angekündigt sein Amt als Vorsitzender abgeben wird, alles nahtlos weiter geht. Vosseler will zusammen mit dem übrigen, bewährten Vorstandsteam, seine beiden Stellvertreter Jenny Huber und den für Oliver Reiser neu als weiteren stellvertretenden Vorsitzenden gewählten David Vosseler sowie die neu gewählte Schriftführerin Larissa Glatz in diesem Jahr 2017 so einarbeiten, dass der Wechsel an der Spitze des Vereins im kommenden Jahr problemlos vonstatten gehen kann und die Vereinsarbeit reibungslos weiter läuft. Mit dem nun verjüngten Vorstand sollte das gelingen, so Vosseler voller Zuversicht.

Am liebsten schon früher aufgehört

Angesichts großer privater Veränderungen im abgelaufenen Jahr, die sein Leben "etwas auf dem Kopf gestellt haben", so Vosseler freimütig, hätte er das Jubiläum am liebsten abgesagt und eigentlich habe er schon in diesem Jahr 2017 bei der Hauptversammlung sein Amt als Vorsitzender vorzeitig abgeben wollen, doch im Interesse des Vereins und der notwendigen Einarbeitung der neuen Vorstandsmitglieder, habe er sich überreden lassen, noch ein Jahr im Amt zu bleiben.

Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Fauler war voll des Lobes und befand aus ihrer Sucht, dass sich der MV im Jubiläumsjahr "selbst übertroffen" habe. "Besonders freut es mich, dass auch etwas in der Kasse hängen geblieben ist", so Fauler. Die stellvertretenden Vorsitzenden, Oliver Reiser und Jenny Huber, teilten sich ihre Ausführungen auf. Reiser gab die Probestatistik bekannt, Huber dankte einer Vielzahl von Unterstützern, Freunden und Gönnern. Einstimmig beschlossen wurde auch eine Satzungsänderung, bei der es unter anderem um die Neureglung bei der Ehrenmitgliedschaft ging. Einen breiten Raum nahmen die Ehrungen ein. Insgesamt wurden 19 Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt.