Niedereschach Unbekannte manipulieren Bahnanlage

Deißlingen. Zwei bislang noch unbekannte Männer – beide mit Fahrrädern unterwegs – haben sich am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, an einem Erdungskabel der Bahngleise im Bereich der Ringzughaltestelle Trossingen im Industriegebiet Deißlingen "Auf Mittelhardt" zu schaffen gemacht. Während einer der beiden arabisch aussehenden und etwa Mitte 20 Jahre jungen Männer ein vorhandenes Erdungskabel an der Gleislinie 2 durchtrennte, stand der andere Mann an einer naheliegenden Straßeneinmündung der Straße "Am Staatsbahnhof" Schmiere, wie die Polizei berichtet. Trotz sofortigem Einsatz der verständigten Polizei konnten die beiden etwa 175 Zentimeter großen Männer nicht mehr festgestellt werden. Diese waren noch während der Anfahrt der Polizeistreifen – eventuell in Richtung Schwenningen oder auch in Richtung Trossingen – geflüchtet. Die Polizei Rottweil hat nun Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Hinweise unter Telefon 0741/47 70.