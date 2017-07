Niedereschach Umbenennung des Kindergartens

Die bürgerliche Gemeinde stand von Anfang an hinter diesem Vorhaben und freut sich sehr über die Initiative der kirchlichen Trägerin, so Bürgermeister Martin Ragg. Er dankt vor allem Kindergartenleiterin Margit Lauer für deren unermüdlichen Einsatz bei diesem wegweisenden Projekt.

Nun sind alle Bürger sind eingeladen, am Sonntag, 23. Juli, der feierlichen Umbenennung zum neuen Familienzentrum Niedereschach beizuwohnen.

Um 10 Uhr findet ein Familien-Wortgottesdienst in der katholischen Kirche in Niedereschach statt. Nach dem Umwidmungsakt können sich allen Interessierten im Rahmen eines Tages der offenen Tür in und um den Kindergarten sowohl mit den Räumlichkeiten, als auch der Arbeit der Kooperationspartner des Familienzentrums Niedereschach vertraut machen.