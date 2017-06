Niedereschach Überraschung im Gepäck

Niedereschach-Fischbach. Eine außergewöhnliche Erfahrung machte das Fischbacher Ehepaar Else und Heinz Petrolli mit einer Pfadfindergruppe. Die Gruppe, die sich auf einem Sternmarsch zu einem Pfadfinderlager befand, kam dabei durch Fischbach und entdeckte dort den völlig verschwemmten Hof vor der alten Betriebshalle der Firma Petrolli.

Dort waren nach einem starken Regenschauer von einem oberhalb gelegenen Maisfeld Unmengen von Erdmassen angeschwemmnt worden. Getreu ihrem Pfadfindermotto, jeden Tag eine gute Tat zu begehen, boten die Pfadfinder an, Else und Heinz Petrolli den Hof zu säubern, was das Ehepaar dankend annahm.

Als Else Petrolli sah, wie die jungen Burschen arbeiteten und schwitzten, entschied sie sich, ihnen ein warmes Essen zu bereiten. Auf die Schnelle zauberte sie Spaghetti und eine selbst gefertigte Soße dazu und lud die Gruppe nach der getanen Arbeit zum Essen auf die Terrasse ihres Hauses ein.