Niedereschach Überall ein Scharren und Zwitschern

Obwohl sich der Markt im Laufe der zurückliegenden Jahrzehnte stark verändert hat – längst halten sich nicht mehr so viele Menschen wie früher zu Hause Kleintiere – sind Vögel als Wurzeln des Marktes bis heute dort vertreten. So gibt es einen extra Vogelraum, in dem die Vogelzüchter jeden Sonntag ihre Tiere anbieten und sich auch untereinander austauschen.

Auch Tauben finden sich noch im Angebot, das sich ansonsten jedoch stark gewandelt hat, wie auch der Vorsitzende des Vereins "Sinkinger Taubenmarkt", Claus Zoch, und Marktleiter Karl Buksmann betonen.

Die Besucher können von Direkterzeugern Obst und Gemüse kaufen. Ein Angebot, das auch viele Fischbacher gerne nutzen, da man im Ort sonst keine Einkaufsmöglichkeiten in diesem Bereich hat. Auch Backwaren und Eier gehören zum breiten Angebot. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der sonntägliche Markt von 7 bis 11.30 Uhr selbst in der Urlaubszeit stark frequentiert ist.