Niedereschach Über 65 Jahre Herzensangelegenheit

Niedereschach. Jeden Freitag traf man sie dort beim Blumenschmuck zusammenstellte, Reinigen der Kapelle oder wie sie einfach nach dem Rechten sah. An den Sonn-und Feiertagen schloss sie die Kapelle auf, damit Spaziergänger und Pilger eine offene Tür vorfinden. Sie füllte diese Aufgabe nicht nur als Ehrenamt aus, sondern mit Herzensengagement.

Nun endet diese Ära, denn die inzwischen 87-Jährige, die diesen Dienst stets mit großer Selbstverständlichkeit, Bescheidenheit und in aller Stille ausgeübt hat, zieht sich aus Altersgründen zurück.

Die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit An der Eschach, Christine Blessing, sprach nach dem Gottesdienst an Pfingstsamstag in der katholischen Kirche im Namen der gesamten Pfarrgemeinde einen großen Dank für das 65 Jahre währende Engagement von Elfriede Rist aus.