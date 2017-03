Niedereschach Über 1500 Meter Gasleitungen sind bereits verlegt

2018, so Warmbrunn weiter, wolle man die Königsfelder Straße "verrohren", inklusive der Abzweige in die Seitenstraßen. Da 2019 vom Land geplant sei, die L 181 zu sanieren – und dazu gehöre auch die Königsfelder Straße – sei es wichtig, vorab alle anderen Leitungen in dieser Straße zu verlegen. Er gehe davon aus, dass dies auch für das Glasfaserkabel des Zweckverbandes Breitbandversorgung gelte. Wenn dies alles erledigt sei, habe man Fischbach zu 80 bis 90 Prozent am Gasnetz. "Wir sind in Fischbach fast schon in jedem Winkele", sagte Warmbrunn. Wer sich für einen Gasanschluss interessiere, könne sich jederzeit an ihn wenden.

Ulrich Köngeter ging auf die Gaspreisentwicklung ein und erklärte, dass die SVS in Fischbach ihren Kunden zum 1. Juni neue Verträge für das Gas zum bisherigen Preis anbieten werde. Wer sich für zwei Jahre binde, könne sich gegenüber dem alten Vertrag sogar auf eine Preissenkung freuen. Köngeter animierte die Ratsmitglieder und die Zuhörer dazu, auf Gas zu setzen, denn ohne Gas sei die Energiewende nicht zu schaffen.

Die geplanten Maßnahmen für dieses Jahr sind: Bubenholzweg, Römerweg (Rest) zusammen mit 80 Metern und Riedwiesen-Mitte (300 Meter). Diese Straßen sind in Fischbach bereits mit Gasleitungen versorgt: Im Vogelsang, Bodenacker, Schramberger Straße, Steigäcker, Schmiedegasse, Kirchweg, Römerweg, Schulberg, Sommerberg, Sinkinger Straße, Sandsteinweg, Keltenplatz, Keltenweg, Tummelhalde, Römerweg und Abendtal.