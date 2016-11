Niedereschach Über 1000 Hästräger feiern bei 44-Jährigem mit

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Umzug am Fasnachtssonntag sehr groß und abwechslungsreich werden wird. Zahlreiche Zünfte mit insgesamt über 1000 Hästrägern haben sich bereits fest angemeldet. Wünschenswert wäre, wenn bei den Umzügen noch mehr Hästräger mit dabei wären, so der Wunsch des stellvertretenden Zunftmeisters Andy Ettwein. Ansonsten, so Zunftmeister Christof Droxner, passe derzeit alles, was ihn sehr freue. Er sei sehr zufrieden.

Im Schriftführerbericht von Patricia Boner wurden die Aktivitäten des diesjährigen Jahres noch einmal in Erinnerung gerufen. Als Mitglied der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) hat man an den Freundschaftstreffen der SVN teilgenommen und viele Umzüge und närrische Veranstaltungen anderer Zünfte besucht. Einer der Höhepunkte, neben der Gestaltung der Dorffastnacht, war die Durchführung des Sommerjugendtreffs der SVN-Jugend. Hierfür erhielt die Zunft von allen Seiten viel Lob.

Viel gebracht habe eine gemeinsame Klausurtagung in Endingen. Dabei wurde mit Blick auf die Fischbacher Fasnacht viel diskutiert und einige Neuerungen angestoßen. So wird man am Fasnachtsfreitag mit Blick auf das 44-jährige Bestehen im Zelt eine Partynacht anbieten und für die Übermittlung von Beiträgen für das Narrenblättle wurde als zusätzliches Angebot eine eigene E-Mail-Adresse (Narrenblatt@web.de) eingerichtet. Auch der Fasnachtsdienstag soll künftig anders als bisher gestaltet werden und durch das Vorführen alter, erinnerungsträchtiger Fischbacher Fasnachtsfilme attraktiver gestaltet werden.