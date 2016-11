Niedereschach Trotz positiver Entwicklung gibt’s weiterhin Verluste

Schleicher ist Teamleiter des BDM im Schwarzwald-Baar-Kreis und stellvertretender Landesvorsitzender. Die aktuellen Preissteigerungen bei Trinkmilch im Handel seien nach Ansicht Schleichers bitter nötig, damit die Milchauszahlungspreise an die Milchviehhalter umgehend auf mindestens 40 Cent erhöht werden können. Wichtig sei in der aktuellen Situation, dass die Mehrerlöse, die jetzt aufgrund einer besseren Marktlage erzielt werden können, sofort und vollständig an die Milchviehhalter weitergegeben werden, so wie es die Milchbauern des BDM im Rahmen von bundesweiten Aktionen bei Molkereien und Handel Anfang Oktober deutlich gefordert haben.

"Obwohl sich die Märkte für Milch bereits seit einigen Wochen positiv entwickeln, machen die Milchviehhalter noch immer mit jedem Liter Milch, den sie melken, Verluste", so Schleicher. Die Milchbetriebe seien bereits massiv verschuldet und geschwächt durch die lange und extreme Milchkrise. Es zähle daher jeder Tag, wenn es darum gehe, endlich wieder Liquidität auf die Höfe zu bringen. "In einem Preissystem, in dem sich immer erst Handel und Molkereien ihre Marge ziehen und die Milchbauern erhalten, was übrig bleibt, sind die Bauern nicht nur Restgeldempfänger, sie profitieren als letztes Glied in der Wertschöpfungskette auch viel zu spät von Markterholungen. Die Molkereien haben hier die Verantwortung, dass die deutlich besseren Vermarktungschancen unmittelbar ihren Niederschlag in den Milcherzeugerpreisen finden", meint Schleicher.

Neben dem aktuell wichtigsten Ziel, Geld auf die Milchviehbetriebe zu bringen, damit diese weiter wirtschaften können, dürfe aber ein weiteres elementares Ziel nicht aus den Augen gelassen werden: Die Milchviehhalter brauchen eine Perspektive. Viele der noch verbleibenden Milchbetriebe stünden jetzt und in naher Zukunft vor der Entscheidung, ob und wie es mit der Milchviehhaltung weitergehen soll. Nur wenn auf politischer Ebene glaubhaft daran gearbeitet werde, dass sich Krisen wie die aktuelle nicht in schneller Folge und mit ähnlicher Intensität wiederholen werden, hätten die Milchviehhalter die Perspektive, ihre Betriebe wirtschaftlich nachhaltig in die Zukunft führen zu können. Der BDM fordere daher, dass intensiv und mit Hochdruck an der Installierung seines Marktkrisenmanagement-Konzepts gearbeitet werde, mit den Krisen durch stufenweise Anpassungen des EU-Milchangebots an die reale Nachfrage effektiv und vor allem frühzeitig entgegengewirkt werden könne.