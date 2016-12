Niedereschach Trigema-Chef spricht bei Gründertag

In diesem Zusammenhang luden Damm und Zahel bereits jetzt zum nächsten Existenzgründertag am 17. März in die Eschachhalle ein. Mit Trigema-Chef Wolfgang Grupp wurde ein bekannter Wirtschaftsexperte als Gastredner gewonnen. Zudem findet zu Beginn des Existenzgründertages wieder der "Elevator Pitch" statt. Dabei müssen Firmengründer in drei Minuten ohne Hilfsmittel ihr Produkt vorstellen und bewerben. Der Sieger nimmt dann an einem Landeswettbewerb teil.

Neu auflegen will der HGI das seit der letzten Auflage im Jahr 2010 in die Jahre gekommene Branchenverzeichnis A bis Z. Um dieses bislang von der Gemeinde aufgelegte Verzeichnis kümmert sich künftig der HGI. In zwei Gesprächsrunden mit Bürgermeister Martin Ragg hat sich Reichert über sämtliche das Gewerbe betreffende kommunalpolitischen Dinge informieren lassen.

Bei der viel diskutierten Südumfahrung werde der HGI eine Stellungnahme erst abgeben, wenn alle Gutachten vorliegen und die von der Gemeinde geplante Informationsveranstaltung zu diesem Thema, bei der auch die Bürger zu Wort kommen sollen, im kommenden Jahr erfolgt ist.

Finanziell steht der HGI auf gesunden Beinen, wie sich im Bericht von Kassenchefin Astrid Voges zeigte. Die Prüfer Gustav Herbst und Volker Chrobok bescheinigten ihr eine tadellose Kassenführung.