Niedereschach Trigema-Chef spricht bei Gründertag

Auch wenn der HGI 2016 keine eigenen Veranstaltungen gehabt habe, sei man über die Existenzgründungsoffensive Niedereschach (EGON) aktiv und erfolgreich gewesen. Der stellvertretende Vorsitzende, Rolf Zahel, sowie Pressewart Bernward Damm, sind im EGON-Team als Vertreter des HGI mit dabei und berichteten in der Versammlung über die Aktivitäten und den bundesweiten Erfolg bei der deutschen Endausscheidung zum European Enterprise Promotion Awards 2016. Zusammen mit einem weiteren Projekt aus Deutschland wurde EGON dabei sogar als Vertreter Deutschlands für den europäischen Wettbewerb angemeldet.

In diesem Zusammenhang luden Damm und Zahel bereits jetzt zum nächsten Existenzgründertag am 17. März in die Eschachhalle ein. Mit Trigema-Chef Wolfgang Grupp wurde ein bekannter Wirtschaftsexperte als Gastredner gewonnen. Zudem findet zu Beginn des Existenzgründertages wieder der "Elevator Pitch" statt. Dabei müssen Firmengründer in drei Minuten ohne Hilfsmittel ihr Produkt vorstellen und bewerben. Der Sieger nimmt dann an einem Landeswettbewerb teil.

Neu auflegen will der HGI das seit der letzten Auflage im Jahr 2010 in die Jahre gekommene Branchenverzeichnis A bis Z. Finanziell steht der HGI auf gesunden Beinen, wie sich im Bericht von Kassenchefin Astrid Voges zeigte. Die Prüfer Gustav Herbst und Volker Chrobok bescheinigten ihr eine tadellose Kassenführung.