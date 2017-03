Niedereschach Trainer für neue Saison gesucht

Niedereschach-Kappel. Dass die Jugendarbeit beim FC Kappel einen hohen Stellenwert einnimmt, zeigt schon die Tatsache, dass in den Jugendmannschaften etwa 90 Kinder und Jugendliche dem Ball nachjagen.

Bei der Hauptversammlung der FC-Jugend in der Vereinsgaststätte Mailänder-Stube zeigten sich Jugendleiter Heinrich Popko und die Trainer in ihrem Jahresrückblick auch mit dem Leistungsstand ihrer Zöglinge zufrieden. Besonders erwähnt wurden die B-Mädels, die in der Endrunde der Hallenbezirksmeisterschaften standen. Zu entnehmen war, dass die A-Jugend in einer SG mit Obereschach, die B-Mädels und die D/E1/E2/F1/F2-Jugend aber in Eigenregie spielen. Freitags trainieren noch die Bambini, die allerdings noch nicht bei Spieltagen mitwirken.

Jugendleiter Heinrich Popko betonte, dass in Kappel alle Jugendbetreuer und -trainer ehrenamtlich arbeiten. Dies sei überaus lobenswert, wenn man sehe, dass viele Vereine ehrenamtliches Personal gar nicht mehr finden. Der FCK, so Popko weiter, suche allerdings dringend Trainer für die neue Saison. Und wer es sich vorstellen könnte, beim FCK ein solches Amt zu übernehmen, könne sich jederzeit bei ihm melden.