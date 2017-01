Aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis nahm der Trachtenverein Reckhölderle Niedereschach als Abordnung des Trachtenverbands Bund Heimat und Volksleben an den Neujahrsempfängen in Freiburg teil. Es wurden die Regierungspräsidentin des baden-württembergischen Regierungsbezirks Freiburg, Bärbel Schäfer, der Erzbischof Stephan Burger, die Prälatin Dagmar Zobel und die Landrätin des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, Dorothea Störr-Ritter, besucht. Die Empfänge des Erzbischofs Stephan Burger und Prälatin Dagmar Zobel wurde wegen Sanierungsarbeiten des Paulussaal der evangelische Stadtmission Freiburg in den Räumen der Domsingschule gemeinsam veranstaltet. Auf dem Bild zu sehen sind (von links) Rosemarie Drexlmaier, der Vorsitzende Claus Stange und Ralph Jerger (rechts) zusammen mit dem Erzbischof Stephan Burger und Prälatin Dagmar Zobel. Foto: Hügele