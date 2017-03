Niedereschach "The Bang Gang" gastieren in Schabenhausen

Niedereschach-Schabenhausen (alb). An diesem Abend gastiert das Rockabillyband "The Bang Gang". Das Trio kommt aus dem Schwarzwald und besteht in der aktuellen Besetzung seit 2013. Die Band, welche zumeist Eigenkompositionen zum Besten gibt, lässt sich vom 1950er und 60er-Jahre-Rockabilly inspirieren, schreckt jedoch auch nicht vor kräftigem Bluesrock à la ZZ Top zurück. Zwischen den abwechslungsreichen eigenen Songs werden hin und wieder auch Klassiker von Elvis, CCR oder Johnny Bernette serviert. Das Gesamtpaket ergibt einen schweißtreibenden Black Forrest Rock’n’Roll, der für gute Laune sorgt.