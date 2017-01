Niedereschach Teilnehmerinnen lernen Mariana kennen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein Bildervortrag von Kappels Ortsvorsteher und Gemeinderat Werner Reich und dessen Tochter Katja. Vor einem Jahr besuchten die beiden ihr Patenkind Mariana im brasilianischen Sape. Dort wird das Mädchen vom Team von Schwester Lucia, die Werner Reich persönlich kennt, in einem Heim für bedürftige Kinder betreut. Die Einrichtung wird unter anderem auch vom Weilersbacher Ehepaar Tina und Edgar Laufer und dem Freundeskreis "Amigos de Alemanha – Kinderträume" mit Sitz in Villingen unterstützt. Es war die Idee von Katja Reich, zusammen mit ihrem Vater einmal das Patenkind ihres Vaters zu besuchen. In Sape wurden sie von Schwester Lucia wie von einer Mutter empfangen und lernten das sehr wissbegierige Patenkind kennen, für das Werner Reich nun einen Englischkurs sponsert.

Werner und Katja Reich waren von den baulichen und hygienischen Begebenheiten in den Armenvierteln entsetzt. Dennoch waren beide tief beeindruckt, wie glücklich die Menschen schienen. In jedem Haus gab es eine Box, aus der Musik erklang, Kinder und Jugendliche spielten gemeinsam auf der Straße, sie und auch die Erwachsenen sprühten vor Lebensfreude, immer wieder kam es zu spontanen Straßenmusikantenfesten.

"Vielleicht könnten wir daraus viel lernen", meinte Werner Reich, der in dieser Einschätzung von Monika Reich vom Leitungsteam der Frauengemeinschaft unterstützt wurde. Sie plädierte dafür, mehr miteinander zu unternehmen. Die Frauengemeinschaft biete in dieser Hinsicht das ganz Jahr über viele Angebote und Möglichkeiten.