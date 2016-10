Niedereschach Team möchte künftig größer werden

Gesucht werden Helfer im Bereich Haus und Garten, hauswirtschaftliche Tätigkeiten (Fenster putzen, Gardinen waschen et cetera), Begleitung zu Behördengängen oder beim Einkauf, Umzug zum Beispiel ins betreute Wohnen oder Pflegehaus, Entrümpelungen von Kellern und Garagen, Mitfahrgelegenheiten zum Gottesdienst, zum Friedhof oder Veranstaltungen innerhalb der Gesamtgemeinde und auch Besuchsdienste.

Jedes Angebot ist willkommen

Die vermittelte Hilfe soll durch Aufwandsentschädigung zwischen Hilfesuchendem und Helfer geregelt werden. Jeder könne in eine Notlage geraten, dann sei es gut zu wissen, wohin man sich wenden könne, so Monika Weißer. Jedes Hilfsangebot sei willkommen und keiner müsse Sorge haben, dass zu viel von seiner Freizeit verloren geht. "Die Anfragen in den genannten Bereichen halten sich in Grenzen. Trotzdem ist der Aufbau eines sozialen Netzwerkes nur möglich, wenn viele mitmachen", so Weißer, die für Interessierte gerne auch als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht.