Niedereschach "Tausendsassa" an allen Ecken

Der Vorsitzende Markus Vosseler, bezeichnete Glatz bei der Ehrung als einen Musiker, ohne den ein Verein im Grunde nicht leben könne. Glatz sei einfach ein "Tausendsassa" an allen Ecken und Enden. "Man kann ihn zu allem gebrauchen, er sieht die Arbeit, packt überall mit an und er ist ein Vorbild in allen Bereichen", so Vosseler. Sowohl Thomas Riedlinger, als auch Markus Vosseler kennen Glatz seit Jahrzehnten als treuen Weggefährten und entsprechend herzlich und auch persönlich, fielen die lobenden und ehrenden Worte für den verdienstvollen Musiker aus. Sowohl Riedlinger als auch Vosseler wiesen darauf hin, dass Glatz als Musiker "erblich vorbelastet" sei. Schon der Vater habe in der "Harmonie" musiziert, er sei nun schon seit 40 Jahren aktiv dabei und auch die Frau und Tochter sind aktiv mit dabei. Vosseler wies auf viele schöne, gemeinsame und kameradschaftliche Stunden in den vergangenen 40 Jahren hin. Man könnte ein Buch schreiben, was man schon alles zusammen erlebt habe, so Vosseler.