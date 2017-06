Niedereschach Tausende zieht es zum Touratech Travel Event

Das Rahmenprogramm der Firma Touratech und der verschiedenen Aussteller war an allen drei Tagen überaus abwechslungsreich und spannend und bot alles, was ein richtiges Bikerherz begehrt: Probefahrten auf dem Motorrad, zahlreiche Fachvorträge und Workshops, teils in Deutsch und wegen des internationalen Publikums teils auch in Englisch gehalten, gehörten ebenso dazu, wie wertvolle Tipps für Motorradreisen und auf Großleinwand zu bestaunende Filme rund ums Motorrad und ums Motorradreisen, versehen auch mit vielen Geheimtipps.

Natürlich kam auch das Gesellige nicht zu kurz. Zahlreichen Stände, die teils auch Niedereschacher Vereine betrieben, wie der Sportverein und der Wurzelzwerge-Naturkindergarten, sorgten für die Bewirtung und Verköstigung der Besucher. Parallel zum Travel-Event gab es auch die BMW Motorrad GS Trophy Qualifier Germany 2017, die den rund 300 ambitionierten BMW-Enduristen, die um die begehrten Startplätze im Team Germany für die internationale BMW Motorrad GS Trophy 2018 in der Mongolei kämpften, alles abverlangte.