Niedereschach (alb). Wenn es darum geht, sich ehrenamtlich einzubringen, ist die unermüdliche Susanne Bauer, in vielen Bereichen mit dabei. Sei es bei den Kaffeenachmittagen der Frauengemeinschaft im "Hildegard-Strohm-Stüble", beim jährlichen Behindertenausflug, bei den Jahresabschlussfeiern des Radfahrervereins oder der Montagsradler, sei es in der Cafeteria des Pflegehauses oder wie jüngst beim Lutherabend der evangelischen Jakobusgemeinde: wenn es gilt anzupacken und zu helfen ist Susanne Bauer immer sehr gefragt. Und auch als Kuchenbäckerin für so manche Veranstaltung tritt das inzwischen 70 jährige „Energiebündel“ immer wieder positiv in Erscheinung. Wenn es irgendwie geht, hilft Susanne Bauer sehr oft auch ganz im Stillen und im Hintergrund. Bauer ist nur eines von vielen Beispielen, wie Menschen innerhalb der Gesamtgemeinde Niedereschach durch ihren ehrenamtlichen Einsatz vieles möglich machen.