Auf Hochtouren laufen bereits die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion in Niedereschach. Wie jedes Jahr ziehen die Sternsinger auch Anfang des kommenden Jahres wieder von Haus zu Haus. Das Motto 2017 lautet: Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit. Dabei sammeln die Kinder und Jugendlichen für Hilfsprojekte in der ganzen Welt, vor allem sollen Kinder in Kenia unterstützt werden. Der Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger in Fischbach und Schabenhausen findet am Freitag, 6. Januar, 10 Uhr, in der Fischbacher Mauritiuskirche statt. Anschließend besuchen die Sternsinger in Fischbach die Häuser. Sie besuchen auch gerne die Häuser in Schabenhausen. Wer dort den Segen der Sternsinger erhalten möchte, kann sich unter Telefon 07725/91 51 46 oder per E-Mail an helen-korte@t-online.de anmelden. Die Sternsinger hoffen, dass ihnen auch bei der jetzigen Aktion wieder viele Menschen die Türen öffnen und sie freudig empfangen. Unser Bild zeigt eine Gruppe Sternsinger, die im Januar in Fischbach unterwegs war. Foto: Bantle