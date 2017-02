Niedereschach Stephanie Wolframm leitet Verein

Niedereschach-Schabenhausen (alb). Stephanie Wolframm ist neue Vorsitzende des Kindergartenvereins Schabenhausen. Bei der Hauptversammlung im Haus der Vereine wurde Wolframm zur Nachfolgerin von Bianca Veelker gewählt, die nicht mehr kandidierte. Auch die dritte Vorsitzende, Isabelle Soballa-Winkelblech, kandidierte nicht mehr. Für sie wurde Ute Knör zur Nachfolgerin gewählt. In ihrem Amt als Schriftführerin wurde Aniko Stern bestätigt. Derzeit, so Veelker, seien am Kindergarten in Schabenhausen 22 der 25 vorhandenen Kindergartenplätze belegt. Aktuell zähle der Verein 120 Mitglieder.