Niedereschach Stephanie Wolframm leitet Kindergartenverein

Schriftführerin Ankio Stern rief in ihrem Bericht die Aktivitäten des ereignisreichen Jahres 2016 noch einmal in Erinnerung. Das reichte von der Mitgestaltung der Kinderfastnacht der Narrenzunft bis hin zum Martinsumzug. Ein ganz großes Ereignis war für die Kinder die Abschiedsfeier für die bisherige Erzieherin Petra Weißer. Als Nachfolgerin wurde Gabriele Bogatzki begrüßt. Für die drei Erzieherinnen, Anita Kempa, Jeanette Storz und Gabriele Bogatzki, gab es viele lobende Worte. Dass der Verein auch finanziell auf gesunden Beinen steht, zeigte sich im Bericht von Kassiererin Katharina Winkelblech. Ihr bescheinigten die Prüfer Fritz Staiger und Karin Höllein eine vorbildliche Führung der Kasse. Ortsvorsteher Alfred Irion lobte: "Es ist fantastisch, was bei euch das ganze Jahr über geht." Er bezeichnete den Kindergarten im positiven Sinne als "ganz außergewöhnlichen Verein". Stolz zeigte sich Irion über die fast vollständige Auslastung des Kindergartens. Da könne er sich an Zeiten erinnern, als wegen zu geringer Kinderzahlen der Fortbestand des Kindergartens gefährdet schien. Das habe sich in den vergangenen Jahren jedoch alles sehr positiv entwickelt.

Heidi Kaiser aus Buchenberg, Inge Mosbacher aus Fischbach und Karin Müller aus Mönchweiler wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.