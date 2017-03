Niedereschach Stellvertreter-Posten weiterhin vakant

Niedereschach-Fischbach (alb). Der Vorsitzende des Vereins, Claus Zoch aus Singen hätte für diesen Posten gerne jemanden aus Niedereschach oder der näheren Umgebung gehabt. Unterstützung würde man gerne auch dem Marktleiter Karl Buksmann zukommen lassen. Aus den Reihen der Versammlung erklärte sich Michael Haas bereit, künftig den Marktleiter zu unterstützen.

Bei den Wahlen wurden Kassiererin Sabine Doll, Schriftführer Albert Bantle und Marktleiter Karl Buksmann in ihren Ämtern bestätigt. Albert Bantle lobte die Arbeit seiner Vorstandskollegen, Claus Zoch, Sabine Doll und Markleiter Karl Buksmann, die jeden Sonntag vor Ort sind und schauen, dass alles in geordneten Bahnen verläuft. Buksmann habe bei der Kontrolle des Marktgeschehens oft keinen leichten Stand, da bei manchen Bestückern und auch bei Besuchern mitunter die Einsicht für behördliche Vorgaben fehle. Einmal mehr habe sich gezeigt, dass es an sehr gut besuchten Tagen fast nicht zu schaffen ist, alles in den Griff zu bekommen. Vor diesem Hintergrund hielt man beim Taubenmarktverein Ausschau nach einem zweiten Mann, der den Marktleiter Karl Buksmann unterstützt.

In diesem Jahr war es wieder einmal die Vogelgrippe, die den Verein in Atem gehalten hat. Den Pächterwechsel im Gasthaus "Kreuz" habe man gut überstanden. Hilfe gab es vom Angelverein Teufental, der die Bewirtung zeitweise mit einem Verkaufswagen übernommen hat.