Niedereschach Sportler stellen Können unter Beweis

Überragend bei der Jugend war die zwölfjährige Pia Pühler die den 50 Meter Lauf in 7,6 Sekunden absolvierte, den 200 Gramm Ball 27 Meter weit warf, die 25 Meter Schwimmstrecke in 22,2 Sekunden bewältigte, für die 800 Meter Laufstrecke drei Minuten und 26,1 Sekunden benötigte sowie die Mehrkampfnadel in Gold mit 1182 Punkten erlangte. Eine Leistung, mit der sie auch bei den 17-jährigen Gold erzielt hätte, so Volz.

Bei den Jungen hob er den achtjährigen Johannes Rist mit 651 Punkten hervor, der in allen vier Disziplinen und im Mehrkampf in seinem ersten Jahr Gold erzielte sowie den zehnjährigen Moritz Heitz mit 777 Punkten mit ebenfalls Gold beim Sportabzeichen und im Mehrkampf.

Bei den Erwachsenen war Gerhard Jerger mit Abstand Bester, so Volz weiter. Er freute sich, dass sich mit Otto Sieber, dessen Tochter Caterina Meyer und Enkel Elias Meyer sowie Claudia, Tabea, Marlene und Laura zwei Familien beteiligt hatten. Sie erhielten jeweils eine Familienurkunde.

"Ich finde, Sie sind alle Sieger", so Bürgermeister Martin Ragg in Richtung der "Sportabzeichenerwerber". Der Schultes zeigte sich überwältigt, wie viele Menschen aus seiner Gemeinde das Sportabzeichen und die Mehrkampfnadel erworben haben. "Wir können von Glück sagen, dass wir Bodo Volz haben", so das Gemeindeoberhaupt weiter. Bei diesen Worten gab es spontan einen Riesenapplaus für Volz, der hofft, dass 2018 alle wieder mit dabei sind.

Das Sportabzeichen in Gold errangen bei den Kindern und Jugendlichen Sophia Dinter, Sophie Haller, Felicia Rist, Johannes Rist, Sarah Schlenker, Katharina Dietrich, Moritz Heitz, Amelie Haller, Jan Pühler, Pia Pühler und Marlene Brugger.

Über das Sportabzeichen Silber freuen durften sich Elias Meyer, John Heinzelmann, Tabea Brugger, Emely Schwarzwälder, Mattea Binkert, Leyla Zenner, Tim Schlenker, Ben Schlenker, Simon Schaumann, Raphale Korte, Leonard Öteles Hannah Schwarzwälder, Lara Mack, Sophia Haller und Melissa Binkert.

Bei den Erwachsenen gab es Gold für Dieter Mintenbeck, Laura Brugger, Heinz Kammerer, Claudia Brugger, Herbert Rist, Margarete Irion, Gerhard Jerger, Peter Wolf, Otto Sieber, Manfred Kallert, Werner Eichler, Rino Feltracco und Ulrich Bertsch sowie Silber für Caterina Meyer.

Die Mehrkampfnadel des Deutschen Leichtathletikverbandes in Gold errangen Sophia Dinter, Amelie Haller, Sophie Haller, Pia Pühler,Johannes Rist, Moritz Heitz und John Heinzelmann.

Silber gab es für Leonard Öteles, Simon Schaumann, Ben Schlenker, Tim Schlenker, Tabea Brugger, Lara Mack, Melissa Binkert, Felicia Rist, Leyla Zenner, Sarah Schlenker, Jana Pühl, Julia Haller und Katharina Dietrich.

Über Bronze freuen konnten sich darüber hinaus Hannah Schwarzwälder, Mattea Binkert, Emely Schwarzwälder, Raphael Korte und Elias Meyer.